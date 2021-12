Ricciardo vastuolulisest otsusest: päris pe***s värk, ma poleks tahtnud sellest osa saada

"Mul on hea meel, et ma sellest osa ei saanud, mis iganes just juhtus. Tundub päris pe***s värk," ütles 12. kohal lõpetanud Ricciardo raadio teel tiimile, kui oli auto peale sõitu lõplikult ära parkinud.

Hiljem meediaga rääkides ütles ta: "Ma olin segaduses, sest mulle öeldi, et neil ei lubata mööda sõita. Oma peas mõtlesin ma, et see tundub õiglane, sest Lewisel oli suur edu ning Max oli uuemate rehvidega. Niiviisi oleks ta pidanud võistluse jätkudes osast autodest veel mööduma. Siis aga nägin, et osa autosid möödub [liidrist ja turvaautost], ning ma küsisin: "Mida ma teen? Kas ma möödun?" Mu insener ütles: "Ei, sa pead paigale jääma.""