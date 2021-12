Norris: võistlusdirektor lähtus otsuse tegemisel loomulikult televaatajate huvist

Norris oli üks viiest ringiga mahajääjast, kes viimasteks ringideks, kui rajale toodi turvaauto, liidri Lewis Hamiltoni ja teist kohta hoidnud Max Verstappeni vahele jäid. Esmalt otsustas võistlusdirektor, et mahajääjad ei saa enne turvaauto rajalt maha tulekut oma ringi tagasi võtta, kuid viimasel hetkel tegi Masi otsuse ringi: kaheksast mahajääjast võis seda teha viis. Nii saigi Verstappen viimast ringi alustada kohe Hamiltoni tuulest ning värskemate rehvide eelist ära kasutades britist viiendas kurvis mööduda.

"Ma ei tea, mis otsuse kohtunikud kõigepealt tegid. Kui Lewis või Mercedes otsustasid selle põhjal mitte boksi tulla, aga hiljem otsustati, et nüüd on meil lubatud mööda sõita, siis see on minu arust vastuvõetamatu. Ma ei tea, mis täpselt võistluskontrollist öeldi või mida tehti, aga see oli vastuoluline lõpp, seda ma võin öelda," rääkis Norris.

Norris usub, et võistlusdirektor lähtus otsust tehes puhtalt vaid televaatajate huvist. "Ilmselgelt oli see võitluse ja televaatajate pärast tehtud. Kas see oli õiglane, on mul raske otsustada," sõnas ta.

Küsimusele, kas ta oli üllatunud, kui esialgsest otsusest - mitte lubada ringiga mahajääjatel ringi tagasi võtta - kuulis, vastas Norris: "Vahel nad lubavad sul minna, vahel mitte. See on fifty-fifty. Olin veidi üllatunud, et nad äkitselt viimase ringi eel seda teha lubasid."