Red Bulli boss: me ei tahtnud, et see lõppeks kohtunike vaibal

"Nad on olnud sel aastal suurepärased konkurendid. Ning Lewis on olnud fenomenaalne sõitja. Sellel duellil on olnud oma momente, see on olnud pingeline ja raske. Aga me oleme lõpptulemusega rahul. Ning ma olen Maxi üle uhke. Ta on olnud kogu aasta fenomenaalne," vahendab Autosport.com Horneri sõnu.