Eesti saalihokikoondise ründaja Patrik Kareliusson võitis MM-i punktitabeli

"See on tore! Aga teab mis suureks saavutuseks ma seda ausalt öeldes ei pea, sest saalihoki on võistkonnamäng ja mina kõigest üks selle liige," sõnas Kareliusson. "Edu saavutame ainult üheskoos, üksi ei tee ma väljakul midagi ära. Minu jaoks pole vahet, kas värava viskan mina või Tanel Kasenurm või keegi kolmas.

Seekord juhtus nii, et turniiri esimestes mängudes viskasin tõesti palju väravaid. Kahjuks otsustavates kohtumistes mul enam nii sageli õnnestumisi ei tulnud. Aga nüüd tõusid esile teised mehed ja võtsid värava viskamise vastutuse enda kanda. See on tugeva võistkonna tunnus ja valmistab rõõmu."

Aus on märkida, et MM-i resultatiivsustabeli ülevaatlikkus on võistlussüsteemist tulenevalt veidi vildakas. Kuna võistkonnad jaotatakse alagruppidesse maailma edetabeli alusel nii, et kaheksa tugevamat loositakse A- ja B- ning kaheksa nõrgemat C- ja D-alagruppidesse, saavutas viimasesse seltskonda kuulunud Eesti alagrupis kolm suureskoorilist võitu (13:6 Filipiinide, 21:4 Kanada ja 13:2 Singapuri üle).

Samas näiteks tiitlikaitsja Soome koondis mängis A-alagrupis Rootsi, Läti ja Taaniga, kes kõik tunduvalt tugevamast puust vastased. Nende kolme mängu peale viskas Soome sama palju väravaid, kui Eesti ainult Kanadale. Samuti polnud võrdne kohtumiste arv, sest A- ja B-alagruppide kaks paremat pääsesid otse veerandfinaali ega pidanud mängima 1/8-finaale, kus läksid vastamisi nende alagruppide kaks nõrgemat ning C- ja D-alagruppide kaks tugevamat.

Rootsi kõrgliigaklubis Djurgardens IF mängivale Kareliussonile järgnesid punktitabelis Kanadat esindav soomlane Valtteri Viitakoski 21 (15+6) ja Tai mängija Pawat Thaidit 20 (11+9) punktiga. Tanel Kasenurm oli pingereas 7. (12+2=14) ja Patrik Markus 8. (6+8=14). Parima A- ja B-alagruppidesse kuulunud meeskondade liikmena sai Läti ründaja Peteris Trekse edetabelis 12 punktiga (5+7) 14. koha.