DELFI VIDEO | Aasta meesjalgpallur Rauno Sappinen: tahaks arvata, et arenesin mängijana igas aspektis

Erinevates Euroopa liigades 11 ja koduses Premium liigas 23 väravat löönud Sappinen usub, et tegi tänavu mängija arengus suure sammu edasi. "Tahaks arvata, et arenesin igas aspektis. Väga palju sai sel aastal tugevaid mänge tänu sellele, et Euroopas nii kaugele jõudsime," sõnas ta.