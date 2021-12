Artti Aigro jäi Klingenthalis napilt punktideta

"Kvalifikatsiooni hüppega võib rahule jääda (127 meetrit ja 28. koht), väike edasiminek eilsega oli. Võistlusel olud muutusid ja mitte kõige parema vormiga tihedas konkurentsis on raske midagi suurt tahta. Kahjuks jäi taas kaks punkti 30. kohast puudu. Sellega on, nagu on, kuid nüüd on ees ootamas vabatreeningud tehnika parandamiseks ning edasi Engelbergi!" kommenteeris Aigro.