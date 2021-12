Hamiltoni tulevane tiimikaaslane Russell kohtunike otsusest: see on vastuvõetamatu!

"See on vastuvõetamatu," kirjutas Russell läbivalt suure tähega. Teises postituses lisas ta: "Max on absoluutselt fantastiline sõitja, kes on teinud uskumatu hooaja ning mul pole tema vastu muud kui lugupidamine, aga see, mis just juhtis, on vastuvõetamatu. Ma ei suuda uskuda, mida me just nägime."





Võrdsetel punktidel viimast etappi alustanud Verstappeni ja Hamiltoni heitluses selgus võitja alles viimase ringi 5. kurvis, kus värskemate rehvidega Verstappen valitsevast maailmameistrist probleemidevabalt möödus.

Sõitjaterivi tõmbas kokku Russelli tiimikaaslase Nicholas Latifi (Williams) seinasõidu järel rajale toodud turvaauto. Verstappen tegi turvaauto rajale tuleku ajal boksipeatuse. Hollandlase ja Hamiltoni vahele jäid veel viis ringiga mahajääjat. Kõigepealt otsustasid kohtunikud, et mahajääjatel ei lubata oma ringi tagasi võtta, kuid viimase ringi eel tehti otsus ringi, nii et kui turvaauto eest ära tuli, sai Verstappen kohe Hamiltoni tuulde võtta.

Mercedese tiimipealik Toto Wolff karjus raadiosides võistluste direktorile Michael Masile: "See pole õige!" Masi vastas: "Toto, seda kutsutakse võidusõiduks."

Seitsmekordne maailmameister Hamilton pidi seega viimase etapi viimasel ringil tiitli Verstappenile loovutama. Etappi alustasid nad võrdsetel punktidel.