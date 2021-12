Pulles võitis Seefeldi sprindivõistluse, Päärson juunioride seas kolmas

„Kindlasti on enesetunne võrreldes eelmise nädalavahetuse võistlusega Gomsis täiesti teine, kuid pole veel sellel tasemel, kus ma rahul oleksin oma sooritusega. Vaja on veel võistelda. Veerandfinaalis lasin teha teistel tööd, kuid see segas minu rütmi ning järgmised kaks sōitu oli eesmärk kohe vedama minna, et saaksin ise sõitu kontrollida,“ ütles pärast võitu Pulles, kes tagas võistluselt teenitud FIS punktidega koha järgmise nädala Dresdeni MK-etapil.