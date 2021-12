Kahevõistluse kuningas Riiber: Ilves on Pekingi olümpial mu rivaal

Kahevõistluses tuleb leida tasakaal murdmaa ja hüpete vahel. Riiberil on tasakaal leitud – ta on parim nii siin kui seal. Laupäeva hommikul võitis ta Otepää MK ühisstardiga sõidu, õhtul tegi ülekaalukalt pikima, 96-meetrise õhulennu.

„ Tehvandi mängi on keeruline, siin tuleb keskenduda tehnikale, hoida enne äratõuget õiget asendit ja teha täiuslik õhulend,” tõdes Riiber. Esikohad pole norralast veel ära tüüdanud ja kuigi võita pole tal enam suurt midagi, siis kaotada küll. „Kõik tahavad minu kohta endale, seega kui ma pole piisavalt hea, võin kaotada kõik ning see motiveerib,” selgitas Riiber. „Naudin head võistlust, mis annab mõnusa tunde ja pürgin perfektsuse suunas.”

Norra koondisega koos treeniva Kristjan Ilvese kohta sõnas Riiber, et eestlane areneb ja tõukab treeningutel kõiki tagant. „Ilves on meie tiimis üks paremaid, kõva hüppaja ja sprinter ning tema vastupidavus paraneb. Suvel hakkasime teda suisa kartma.”

Riiberi sõnul võib Ilves Pekingi olümpial võidelda medalite pärast, kui teeb hea hüppe. „Seega on Ilves minu konkurent,” kinnitas Riiber.