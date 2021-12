TÄNA OTSEBLOGI | Suure tiitliheitluse viimane vaatus: kas meistriks kroonitakse Hamilton või Verstappen?

Otsustavale nädalavahetusele tulid Max Verstappen ( Red Bull ) ja Lewis Hamilton (Mercedes) vastu seisus, kus mõlemal on võrdselt 369,5 punkti. Seega teenib MM-tiitli mees, kes lõpetab pühapäevase etapi eespool. Mõlema mehe katkestamise korral jääks peale Verstappen, kuna tal on üks etapivõit rohkem.

„Loomulikult on see suurepärane tunne, et saan startida esikohalt. Olen selle üle väga õnnelik. Seda ma just tahtsin. Siiski ei oota ma midagi lihtsat, kuna nende (Mercedese) vorm on viimasel ajal väga hea olnud,” sõnas Verstappen kvalifikatsiooni järel.