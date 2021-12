BLOGI | Mercedese proteste ei rahuldatud, viimasel ringil Hamiltonist möödunud Verstappen jääb maailmameistriks!

Verstappen alustas sõitu esimeselt stardikohalt, kuid tegi halva lähte ning lasi kohe stardisirgel Hamiltoni mööda. Juba üheksandal ringil andis Verstappen teada, et tema tagumised rehvid ei pea hästi vastu ning enne 14. ringi boksipeatust oli tema vahe Hamiltoniga kasvanud pea 6 sekundile.

Värskete rehvidega hakkas Verstappen vahet tasapidi vähendama, kuid ta polnud siiski piisavalt kiire, et puhta sõiduga valitsev maailmameister kinni püüda. 54. ringil, kui Verstappenil oli veel möödumata viiest ringiga mahajääjast, sõitis seina Nicholas Latifi (Williams) ning rajale toodi turvaauto, kes püsis võistlejaterivi ees kuni viimase ringini.

Enne turvaauto rajalt ära tulemist otsustasid kohtunikud esmalt, et ringiga mahajääjatel ei laste ringi tagasi võtta, mis oleks olnud halb uudis Verstappenile, kuid otsus tehti viimasel hetkel ringi. See tähendas, et Verstappen sai viimast ringi alustada Hamiltoni selja tagant ning tänu värskematele rehvidele - Verstappen käis boksis ka turvaauto režiimi ajal - sai ta Hamiltonist 5. kurvis mööda.