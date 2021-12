VIDEO | Ajalugu tegev Oliveira alistas vinge alistusvõttega Poirieri ning jäi UFC kergkaalus troonile

Brasiillane Oliveira alistas tiitlimatšis kolmanda raundi alistusvõttega ameeriklase Dustin Poirieri. Kohtumine lõpetati olukorras, kus kolmandast raundist oli kulunud üks minut ja kaks sekundit.

Oliveira on nüüd UFC-s teeninud kümme võitu järjest. Tegevvõitlejatest on pikem võiduseeria ainult Kamaru Usmanil, kes on alistanud 15 vastast järjest. Oliveira on nüüd UFC-s suutnud alistusvõttega alistada 15 vastast. Tegemist on UFC absoluutse rekordiga. Kokku on brasiillane teeninud UFC-s 20 võitu. Läbi ajaloo on ta viies võitleja, kes sellise saavutuseni jõudnud.