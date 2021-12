Bayern tuli kaotusseisust võidukalt välja, Dortmundi Borussia kaotas punkte

Koduväljakul mänginud Bayern jäi avapoolajal Mainzi vastu kaotusseisu, kuid Kingsley Comani 53. ja Jamal Musiala 74. minuti tabamused tõid Müncheni klubile Mainzi üle 2:1 võidu.

Turniiritabelis Bayerni lähimaks jälitajaks olev Dortmundi Borussia kaotas samal ajal aga punkte, kui võõrsil mängiti Bochumiga 1:1.

Bochum asus 40. minutil Sebastian Polteri täpsest penaltist juhtima. Dortmundile tõi viigipunkti Julian Brandti 85. minuti tabamus.

Hiljuti peatreenerit vahetanud RB Leipzig sai kirja suureskoorilise võidu, kui koduväljakul mängiti 4:1 üle Mönchengladbachi Borussia.

Turniiritabelis on Bayern 37 punktiga liidriks, Dortmund on 31-ga teine. Ühe mängu vähem pidanud Leverkuseni Bayer on 27-ga kolmas.