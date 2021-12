Katrina Lehis saatis 23 tiitlivõistluste medalit võitnud ässa kaotusega pensionile

Lehis naasis just sel nädalal Dubais toimunud lühikesest välislaagrist, kus võitis rahvusvahelise turniiri, alistades Rumeenia tähe Ana Maria Popecu, kes lõpetas nii ka 23 tiitlivõistluste medalit toonud karjääri. Aasta võrra pikemaks veninud olümpiatsükkel oli Lehise sõnul äärmiselt kurnav ja taas tippvormi jõudmiseks läheb veel aega, kirjutab ERR Sport .

„Arvestades seda, et mu vehklemisvorm ei ole praegu nii hea, olen ma õnnelik, et ma üldse nii kaugele jõudsin,” sõnas Lehis. „Pigem olen pärast olümpiat keskendunud treeningutele, kui sellele, et olla vormis.”