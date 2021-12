Viljandi HC alistas HC Tallinna ja kohtub karikafinaalis Põlva Servitiga

Viljandi kapten Kristjan Koovit viskas küll kohtumise esimese värava, kuid kuuendal minutil lõikas Jürgen Rooba palli vahelt ja realiseeris kiirrünnaku, viies Tallinna 3:1 juhtima. See jäi üheksaks minutiks pealinlaste viimaseks tabamuseks, sest mulgid said oma agressiivse ja kõrge kaitse hästi toimima.

Rasmus Otsa tõrjed ja Andrei Basarabi tabamused aitasid aga Viljandi vaheajale 14:10 eduseisus. Praegune Balti liiga liider alustas teist pooltundi vähemuses, ent Lõpp, Voika ja Ott Varik kasvatasid sellest hoolimata edu. Tallinn ei saanud kuidagi murtud viljandlaste kaitset ja 44. minutil kasvas vahe kümnele väravale.

Võitjate kasuks tabasid Voika ja Mihkel Lõpp viis ning Koovit neli korda. Rooba viskas pealinlaste väravatest 58 protsenti ehk 11 tabamust, Štšerbak lisas kolm. Kolmandat korda karikafinaali jõudnud Viljandi läheb püüdma klubiajaloo teist karikavõitu. Esimene tuli 2014. aastal, kolm aastat hiljem alistuti finaalis just Põlva Servitile.

"Rõhutasime juba enne mängu, et peame hästi alustama. Eriti just kaitses õnnestusime täna ikka väga hästi. Omakorda selle pealt saime ka rünnaku kenasti jooksma ja tuli palju poolkiireid lahendusi. Võib-olla polnud Tallinna väravavahtidel täna kõige parem päev, aga eks me viskasime ise ka hästi," analüüsis Viljandi peatreener Marko Koks.