DELFI VIDEO | Martin Paasoja: kvaliteet meeskonnas on hea

Rapla mängumees Martin Paasoja tunnistas kohtumise järel, et eeldatavalt nõrgema vastase vastu tuli end rohkem sundida. Samal ajal rõhutas Paasoja, et Rapla meeskonnas on praegu korralikku kvaliteeti ja nii on ka meeskond saanud treeningutel kõik soovitu ära teha.