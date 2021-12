Oleg Gross avaldas tagamaid, miks Ott Tänak loobus hooaja viimasest MM-rallist

„Otil on kõik korras. Siin olid igasugused küsimused õhus, et miks ta viimast etappi ei sõitnud, aga tal ei olnud enam mõtet seda sõita, kui kõik oli selge. Ta rajab ka oma kodu ja tahab aega perega veeta,” rääkis Gross Ärilehele .

Tänak lõpetas tänavuse hooaja kokkuvõttes viienda kohaga ning tema lõppkoht oli selge juba enne Monza etappi. „Ott Tänakul on väga vähe õnne. Ta kahel etapil katkestas esikohalt tehnilistel põhjustel. Küll see edu ükskord tuleb. Vaatame nüüd hübriidautot,” rääkis Gross veel.

Gross usub, et just hübriidautoga tõuseb Tänak taas maailmameistriks. „Ma arvan, et sobib. Ta on ise arendamise juures. Head sõitjad tihtipeale autot arendada ei oska. Aga nagu Tommi Mäkinen ütles, järgmise aasta maailmameister on Ott Tänak,” tõdes Gross.