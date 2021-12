DELFI VIDEO OTEPÄÄLT | Kristjan Ilves: lõpp jääb natuke kripeldama, aga hüpeteks on lähtekoht hea

"Mul jääb natuke kripeldama see lõpp. Valisin algul viimasele tõusule minnes vale raja. Siis pidin vasakult ringi mööda minema. Aga kokkuvõttes olen õnnelik, et pääsesin kepi purunemiseta või kukkumiseta. Seis hüppemäele minnes on päris hea," sõnas Ilves.

Hüppevõistluse lootuste kohta ütles Ilves, et vähemalt esikümne koht on võimalik, sest vahed on väiksed.