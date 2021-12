OTSEPILT | Vollepaarid asusid enne esimesi talviseid meistrivõistlusi üksteise kallal lõõpima

“Tundub päris tugevatasemeline turniir tulevat,” arvas Tiisaar. “Tuleme justkui konkurentide koju mängima, sest me ise treenime Terase rannahallis. Ma arvan, et meie peamised konkurendid võiksid olla Arak ja Ennemuist. Korotkovist ja Rebelist ma palju ei arva,” naljatles Tiisaar, kes teeb just viimati nimetatud meestega igapäevaselt koos trenni.

Argo Arak, kes on keskendunud sügisel treeneritööle ning pole rannavollet üldse mängida jõudnud, ei taha favoriidikoormast midagi kuulda. “Kuidas Mart üldse nii sai öelda?” küsis lõbusas tujus vanameister. “Ei-ei, ma ütlen, Mardil on täiesti vale ettekujutus praegusest momendist. Mina ja Ennemuist ei ole favoriidid. Minu isiklik vorm on sügisega alla kukkunud. Suvel olin tõesti hea, aga sügisel on isegi jõusaalis pausid sisse tulnud. Võin saladuskatte all öelda, et tegin täna jõusaalis paar kükki, aga jube raske oli. Minu jaoks on favoriidid just Korotkov ja Rebel. Ja seda isegi hoolimata sellest, et Tiisaar ja Nõlvak saavad mängida. Mina püüan lihtsalt miinimumvormist maksimumi võtta,” lisas Arak, kes mängib Ennemuistiga esmakordselt koos.

Suvel Eesti rannavolles koos paarilise Cris Karlis Lepaga kõva läbimurdehooaja teinud Jaan Rebel naudib Korotkoviga koostööd täiel rinnal. “Minu jaoks on viimased pool aastat olnud väga erilised. Olin varasemalt talvel rannavõrkpalli mänginud omal käel ja mitte nii tõsiselt, aga nüüd on kõrval väga hea ja andekas paariline Dima ning treeningpartneriks absoluutsed Eesti tipud Kusti ja Mart. Lisaks on meie treeneriks Indrek Verro, tänu kellele saan esmakordselt sügavamalt asja analüüsida,” lausus tänulik Rebel.

Mis on aastate eest saalivõrkpallis ühe hooaja Järvamaa meistriliigaklubi varumängijate hulka kuulunud Rebeli edu saladus? “Ma arvan, et edu taga on see, kui väga mulle rannas meeldib mängida. Saalivõrkpallis tegid põlved kogu aeg haiget, aga rannas saan kogu protsessi nautida, sest pehme liiv hoiab jalgu. See on nii hea tunne, kui saab valuta asju teha, ja annab siiani palju motivatsiooni. Ja tahan tõesti asja tõsiselt teha. Tegelen võrkpalliga küll töö kõrvalt, aga õnneks on tööandja väga hästi suhtunud kõigesse. Plaanime Dimaga mängida järgmisel suvel võimalikult paljudel turniiridel ja osaleda ka MK-etappidel. Nädalavahetusel on meie eesmärgiks aga finaali jõudmine, kuigi tahaksime kindlasti ka Kustit ja Marti üllatada.