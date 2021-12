Neuville avas hirmsa avarii tagamaid: uus auto päästis meid

"Uus auto päästis meid ja uus turvaraam tegi oma töö. See võimaldas meil peaaegu vigastusteta ellu jääda. Ma arvan, et autod on praegu turvalisemad kui kunagi varem. Peamised ohutuskaared on kahekordsed ja ka teised torud on suuremad nii läbimõõdult kui ka mõõtmetelt. See on positiivne, et turvalisuse osas liigume edasi," lisas Neuville.