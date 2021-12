DELFI OTEPÄÄL | Ilvesel koidab suur päev siis, kui ta hüppab teistel eest ära, nagu Nurmsalu omal ajal

Kõike arvesse võttes, tuleks Ilvesel kas üksi või mõne tugeva suusatajaga teistelt sõna otseses mõttes eest ära hüpata. Kas väikesel mäel on see võimalik?

Ent kas 28 edusekundist Ilvesele piisab? „Nii ja naa,” arvas Nurmsalu. „Oluline on, et ta saaks sõita koos tugeva suusatajaga, Jarl Magnus Riiberiga näiteks. Otepää 2,5 km pikkune rada, mida tuleb läbida neli korda, on tegelikult lihtne – esimene pool mitte just eriti rasket tõusu ja teine pool laskumist. Ja kui 30 sekundist ei piisa, siis võib ka teistest kuus meetrit kaugemale hüpata, mis tähendab juba minutit.”