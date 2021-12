Carlsen kasutas ära venelase järjekordse eksimuse ja kaitses maailmameistritiitlit

Täna tegi Nepomnjaštši järjekordse vea, kui üllatas maleeksperte oma 23. käiguga, liigutades valge etturi G3-le. Ta võitis seejärel ratsu kaotuse järel vankri, kuid must lipp võttis siis G4-l asuva etturi ja jättis kuninga tule alla. Tegemist oli venelase kolmanda suurema veaga tänavuses tiitlimatšis.

Maailmameister tunnistas, et kui esimesed kohtumised välja jätta, oli tänavune tiitli kaitsmine kõige lihtsam. "Ma ütleksin, et algus oli raske, väga pingeline ja väga palju ei juhtunud. Pärast seda oli see kahtlemata üks lihtsamaid [kaitsmisi]," sõnas 31-aastane norrakas.