Norra meeslaskesuusatajad saavad hävitavat kriitikat. "Seis on šokeeriv!"

"Olukord on šokeeriv. Tuleb esitada küsimusi meie meeste füüsilise ettevalmistuse ja vormi kohta. Mida nad on teinud? Kas nad muudavad midagi, mille tõttu on nad nii aeglased?" esitas Lunde rea küsimusi.

Norra koondise mänedžer Egil Kristiansen vastas Lunde kriitika peale: "Kindlasti polnud see piisavalt hea, ei laskmine ega sõitmine. Väga palju hetkel teha pole. Homme ja pühapäeval on võistlused. Kui kellelgi on välja pakkuda mingi hookuspookus lahendus, siis kuulan huviga. Me teeme endiselt sama asja."