Suur tiitlimatš: kas troonile jääb keerulise elukäiguga brasiillane või tõuseb sinna kaks korda Conor McGregorit tümitanud Dustin Poirier?

false

Vabavõitlussarjas UFC on üheks säravamaks kaalukategooriaks olnud meeste kergkaal. Pikalt on seal tegusid teinud ajaloo kõige kuulsam MMA-võitleja Conor McGregor ning seejärel tõusis valitsejaks läbi aegade üks paremaid vabavõitlejaid Habib Nurmagomedov. Nüüd on uute kangelaste aeg.