Kodumaised suusakeskused ootavad lumesõpru

Kivili Seikluskeskuse suusakeskuses avati esimesed nõlvad täna. Kolmel nõlval – O’Neill (400m), Quiksilver (400m) ja õppenõlv, saab sõita ise või treenerite juhendamisel. Kuigi lund on palju maha sadanud, on toodetud ka kunstlund, nii et soojem ilm suusatamist ei sega, kinnitas Kiviõli Seikluskeskuse esindaja Tõnu Valdmaa.

Baltikumi pikimate nõlvadega suusakeskuses on kokku neli 400- kuni 700-meetrist suusanõlva ning kaks õppenõlva „magic carpet“ tõstukiga, kus tänu radade profiilile saab korraga nautida nii kiirust kui ka radade laiust. Lisaks pakub palju rõõmu tasemel lumepark oma erinevate hüpete ja takistustega.

Juulikuus lumi on maas

Möödunud nädalavahetusel startisid taas tõstukid ka Kuutsemäe Puhkekeskuses. Kuutsemäe meeskonna toimetamised ei ole kahe suusahooaja vahel seisma jäänud. Arendamisel on astutud tegelikult lausa suur samm märgiliste tähisteni. Nimelt valmis Parginõlva ja Kasemetsa vahel uus tooltõstuk ning esimest korda säilitati lund Tinnijaagu nõlval üle suve.

"Lume säilitamine aitab meil märksa kiiremini alustada hooaega Tinnijaagu nõlval. Lausa kohe selliselt, et Tinnijaagu oli avanädalavahetusel avatud,“ ütles Kuutsemäe suusakeskuse esindaja Erlend Aav.

Kuutsemäe suusakool alustab tegevust 11. detsembril. Kohta suusakoolis saab broneerida kodulehe kaudu. Seoses koroonaviiruse levikuga tuleb järgida ohutusnõudeid. Hetkel on Kuutsemäe kaheksast nõlvast avatud kolm, kuid värskema info saamiseks vaata suusakeskuse kodulehte.

Sooja ilma ei karda

Kes ei soovi Ida-Virumaale ega Lõuna-Eestisse minna lund otsima, saab talverõõme nautida ka Tallinnas. Sel laupäeval avab oma uksed kuni kevadeni Nõmme Lumepark. “Lisaks maha sadanud lumele on lumemasinad kõvasti lund teinud, et lumeprobleeme ei teki ka plusskraadidega,“ ütles Nõmme Lumepargi esindaja Liis Needrit. „Ootame kõiki iga päev talverõõme nautima!“

Nõmmel on kolm tõstukiga nõlva, millel oma oskused proovile panna. Kohapeal saab rentida mäevarustust ning õppida suusatamist ja lumelauaga sõitmist.

Lumepargi kodulehel saab kalendrist vaadata, millal on parim aeg külastamiseks, et vältida tõstuki järjekordasid ning sõita võimalikult tühjal ja värskelt hooldatud mäel.