DELFI OTEPÄÄL | Tuul segab kahevõistluse Otepää MK-etappi, hüpped loodetakse läbi viia kasvõi öösel

„Tuul keerutas vaid äratõukekohal – juba paarkümmend meetrit kaugemal oli vaiksem – aga see on kõige ohtlikum koht,” selgitas üks MK-etapi korraldajatest Rauno Loit. „Nägime seda ilmaprognoosidest ette, kuid tegelikult olid iilid isegi nõrgemad kui lubati.”

Loidi sõnul oleks hädavajalik eelvõistlus, mille tulemusi kasutatakse siis, kui järgmistel päevadel hüpata ei saa, läbi viia. „Proovime hüpata õhtul või öösel või millal iganes,” teatas Loit. Küsimusele, kui hilja õhtul võib veel hüpata – et kas kell 23 oleks õhulende sooritada normaalne – vastas Loit: „Seda otsustab žürii.”

Paraku on laupäeva ja põhapäeva ilmaprognoos samuti ebasobiv ehk lubab tuult. Kui reedel veel saab hüpetega venitada, siis järgmistel päevadel enam mitte, sest ollakse teleülekande ajas kinni. Kui täna õhtul hüpata ei saa ja laupäeva hommikul puhub tugev tuul, siis on üks võimalus korraldada esmalt murdmaasõit – sportlased lähevad 10 km rajale kõik koos ehk ühisstardist – ja õhul hüpped, kui tuul vaibub.

„Teoorias on see võimalik, kuid praegu ei ole meil ühisstart plaanis,” kinnitas Loit. „Ootame tänase õhtu ära, siis mõtleme edasi.”

Juhul, kui tuuleolud nädalavahetusel sootuks hüpata ei luba ja MK-etapp ära jääb, siis korraldajad suuri kulusid ei kanna, sest võistlus on kindlustatud.

Aastatel 2018 ja 2020 jäeti Otepää kahevõistluse MK-etapp ära, sest lund ei olnud ning tänavu talvel koroonapandeemia tõttu. Üks kord, 2019. aastal, sai võistlus siiski peetud.