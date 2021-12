Juubelit tähistav Klubi Tartu Maraton on toonud spordiradadele ligi poole Eestimaa jagu rahvast

Klubi Tartu Maratoni asutajaliige ja endine juht Alar Arukuusk meenutab, et klubi loodi peamiselt riigikorra vahetuse tõttu. „Nõukogude Liidu ajal korraldati maratoni partei ja valitsuse kaasabil, aga koos Eesti iseseisvumisega saime aru, et tuleb luua eraldi asutus,“ ütles ta.

Käesoleva aastani on klubi korraldada olnud kuus rahvaspordiüritust: Tartu Maraton, Tartu Maastikumaraton, Tartu Rattaralli, Tartu Rattamaraton, Tartu Rulluisumaraton ja Tartu Linnamaraton. Lisaks on eliitratturite profituur Tour of Estonia, uuest aastast alates lisandub ka Ladies Tour of Estonia. Aastaringselt toimuvad erinevad lastele ja noortele suunatud spordiüritused, sh oktoobri alguses korraldatav Friday Night Run.