OTSEBLOGI JA FOTOD | Otepää kahevõistluse MK: Kristjan Ilves tegi hea suusasõidu ja hakkab hüppemäel võitlema poodiumikoha eest!

Kristjani 9-sekundiline kaotus tähendab, et hüppevõistlusel lahutab teda liidrist umbes kaks ja pool meetrit. Kuna eesotsas on palju kiireid suusatajaid, kes pole hüppemäel Ilvese tasemel, on eestlasel hea võimalus oma kohta oluliselt parandada.