BLOGI | Tugev tuul segab Otepää MK-etapi eelvõistlust

Varahommikul olid iilid Tehvandi hüppemäel nõnda tugevad, et kõik näidud olid punases. Tund enne treeninghüppeid – esmalt teevad õhulennu naised – polnud olukord parem, kuid ometi loodeti tuule vaibumist. Küll aga ütleb esialgne ennustus, et kell 13, kui hakkab eelvõistlus, võivad tuuleolud taas olla ohtlikud. Seega võib juhtuda nii, et eelvõistlusena läheb kirja treening, kui see toimub. Eelvõistluse tulemusi arvestatakse siis, kui võistluspäeval suusahüppeid teha ei saa.