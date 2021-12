Petter Northug avalikustas, et tema lemmikuks on hoopiski venelane

Vastuseks kõlas hoopiski venelase Sergei Ustjugovi nimi: " Mulle meeldib kõige rohkem Sergei Ustiugov - see milline on tema kehakeel, millises vaimses seisundis ta sõidu ajal on ning kuidas ta finišis tulemustele reageerib. Näiteks 2019 aasta Seefeldi MM, kui ta otsustas minna ja Kläbot lükata. Ustjugov armastab võistlemist ja tahab võita. Tema olekus on teatav robustsus."