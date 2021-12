INTERVJUU | Pelle Pohlak Flora euroedu saladusest, 4,3 miljoni euro saatusest ja Sappineni võimalustest talvel välja pääseda

14 euromängust saavutas Flora tänavu kuus võitu ja kaks viiki, väravate vahe poolest jäädi kolme väravaga plussi (18:15). „Rohevalgete” edu Euroopas on olnud üpris järsk, arvestades, et enne 2019. aastat jäädi eurosarjades kahe mängu kokkuvõttes alla 13 järjestikusele vastasele. 2006/2007 hooaja UEFA Cupi 1. eelringi võit oli esimene kord, kui Flora oma ajaloos üldse Euroopas midagi saavutas.

2019. aastal alistas Flora Euroopa liiga 1. eelringis Serbia klubi Niši Radnicki ja kaotas teises eelringis Frankfurti Eintrachtile, 2020. aastal kukuti pärast Meistrite liigas leedulaste Suduvalt saadud valusat penaltiseeria kaotust Euroopa liiga 2. eelringi, kus mängiti üle islandlaste KR ja seejärel Malta klubi Floriana. Euroopa liiga alagrupiturniiri lõhna oli juba tunda, kuid viimasel hetkel sulges selle ukse Flora jaoks Zagrebi Dinamo. Tänavu võideldi esimese Eesti klubina välja koht eurosarja alagrupiturniiril, kus saavutati võit Belgradi Partizani üle ning mängiti Famagusta Anorthosisega kaks korda viiki.

Belgias Delfile ja Eesti Päevalehele antud usutluses vaatas Pohlak tagasi sammudele, mis klubi viimaste aastatega Euroopas nii kaugele on viinud ning vastas muu hulgas küsimusele, kas meeskonna suurimal väravakütil Rauno Sappinenil on üle mitme aasta lõpuks võimalus end uuesti piiri taga proovile panna. Pohlak meenutas ka üht telefonivestlust ühe Euroopa ajakirjanikuga, kes teda Eesti mängijate eelistamise eest peaaegu võõravihas süüdistas.