FOTO | Pressikonverents Belgia moodi: võidukale Genti peatreenerile toodi ilma küsimata lauale külm õlu

Mängust rääkides tunnistas Vanhaezebrouck, et neil oli õnne, et Rootsi kohtunikebrigaad 51. minutil suluseisust löödud värava ära lugesid.

"Lõime värava selgest suluseisust. Mul on hea meel, et see läbi läks," tunnistas ta.

"Meil oli üldiselt mäng kontrolli all ning me andsime vähe ruumi ära. Keskendumine oli kaitses maksimaalne. [Varuväravavaht] Roef näitas täna, et on valmis küll."