Küsimusele, kas Genti 51. minuti värav, mis oli selgelt määrustevastane, teeb vihaseks või kurvaks, vastas Henn pressikonverentsil: "Mõlemat. Eks ta raske on. Sel turniiril eriti on meil autsaideritena vaja õnne, et rohkemat korda saata, aga enamus kohtunike otsuseid on sel eurohooajal läinud meie vastu. Pole seda õnne olnud. Peame sellega leppima. Värava kohta polegi midagi rohkemat öelda. Kõik, kes seda telekast nägid, saavad aru, et see oli suluseis."