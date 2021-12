Tõstmine jäeti Los Angelese olümpiamängude esialgsest kavast välja

Samas on tänavu suvel Tokyo olümpiamängudel kavas olnud uutest aladest Los Angelese OM-i programmis rulasõit, sportronimine ja surf, kirjutab Inside the Games.

Siiski andis ROK teada, et tõstmine, poks ja moodne viievõistlus võivad siiski Los Angelese olümpiamängude programmi pääseda. Selleks tuleb täita etteantud tingimused. Lõplik otsus langetatakse 2023. aastal.

Tõstmises on tõsiseks probleemiks olnud doping. Poksis on häda aga korruptsiooniga ning matšitulemuste mõjutamisega. Moodne viievõistlus on paljude hinnangul jäänud ajale jalgu ning tõsine mainekahju saadi ka Tokyo olümpial, kus ratsutamisvõistlusel nähti hobuse löömist (sakslannast treener Kim Raisner lõi hobust Saint Boy).