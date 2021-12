Thomas Mülleri karm hinnang FC Barcelona kohta: nad ei suuda tippjalgpalli intensiivsusega hakkama saada

Esmakordselt pärast 2001. aasta kevadet Meistrite liiga play-off’i kõrvalt vaatav Barcelona on tänavu olnud tõsistes raskustes ning Bayerni tähtmängija Thomas Müller tegi kohtumise järel katalaanide suunas kõvasti kriitikat.

„Arvan, et Barcelona praegune koosseis ei suuda kohaneda kaasaegse jalgpalli intensiivsusega,” teatas Müller DAZN-i vahendusel. „Tehnilises plaanis on neil kõik vajalik olemas. Tehniliselt ja taktikaliselt on nad head jalgpallurid. Siiski ei suuda nad kohaneda praeguse tippjalgpalli intensiivsusega.”