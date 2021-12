Podcast "Kuldne geim" | Vaimne läbipõlemine tipnes Kertu Laagi jaoks Saksamaa suurklubis hundipassiga - milline on selle loo taust?

23-aastane Laak naasis kodumaale tavapäratul ajal, sest Saksamaa tippklubi Schwerini Palmberg lõpetas eestlannaga pärast kahvatut hooaja algust lepingu. Saate esimeses pooles räägibki Laak saadet vedavatele Mihkel Uibolehele ja Karl Rinaldole ausalt ja otsekoheselt vaimsest barjäärist, mille tõttu ka mängukindlus täielikult kadus.

*Kes on need kaks “Kuldse geimi” liiget, kelle kohta saates ei vanguta Mihkli hinnangul mitte miski?

*Kuidas ja kes otsustas Schwerini Palmbergi naiskonnas lõpetada lepingu Kertuga?

*Läbipõlemine spordis – mis selle tingib?

*Mil moel on Kertu üritanud olukorda lahendada?

*Milline on Eesti naisvõrkpalluri umbkaudne teenistus välismaal?

*Saksamaa kõrgliiga eripära – kohalikke mängijaid osades naiskondades sisuliselt polegi. Kellele siis taolised klubid üldse on tehtud?

*Pafi ennustusrubriigis toimub palju tõsist.

*Eesti karikavõistluste poolfinaali avamäng TalTechi ja Tallinna Selveri vahel pakkus palju huvitavat. Kust üldse alustada?

*Vigastused ja haigused Eesti meest ei sega, nagu tõestasid Oliver Orav ja Martti Keel.

*Timo Lõhmus on edukalt jalad liivast puhtaks pühkinud.

*Viie päeva jooksul neli mängu – võimalik vaid Eesti naiste võrkpallis.

*Rae Spordikool/Viaston pakub jätkuvalt kõneainet.

*Eestlased välismaal: kaks eestlannat on eredalt särama löönud, kolmas debüteeris tasa ja targu eurosarjas.

*Eestlased maailma 16 parema seas. Kuidas kõlab? Kaur Erik Kaisi ja Karmo Saviaugu tegemised on tähelepanu keskpunktis.

*Nädalavahetusel toimuvad Tallinnas talvised mitteametlikud Eesti meistrivõistlused rannavolles. Kes on kohal ja mida võib oodata?

