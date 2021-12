Saalihokikoondise peatreener pärast kaotust: kaks meie jaoks väga tähtsat mängu on veel ees

„Reedel on vastaseks ilmselt Norra. Läheme andma head lahingut ja mängima head mängu. Kaotus veerandfinaalis ei tähenda, et turniir veel läbi oleks, vaid kaks meie jaoks väga tähtsat mängu on veel ees. Kas vigastada saanud kapten Roman Pass homme mängib, ei oska öelda. Aga Patrik Markuse lõhki löödud kulm pannakse liimiga kinni ja ta on homme rivis,” lisas peatreener veel.