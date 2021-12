Himma koondise ühislaagrist: kõik koos on super mõnus

Koos peatreener Jaanus Teppaniga ja treener Aivar Rehemaaga on suurepäraseid treeningvõimalusi Livignos nautinud Kaidy Kaasiku, Keidy Kaasiku, Johanna Udras, Hanna-Brita Kaasik, Martin Himma, Mariel Merlii Pulles, Karl Sebastian Dremljuga, Aveli Uustalu, Marko Kilp, Kaarel Kasper Kõrge, Alvar Johannes Alev, Henri Roos ja Kaspar Päärson. Treeneritest on lisaks kaasas ka CFC juhendaja Riho Roosipõld ja füsioterapeudina abistamas Liisbet Tippi.

“Lumeolud on Livignos Harju keskmised - on lumerohkemaid kohti ja samas mõnes kohas on vähem lund, kuid kõik rajad on sees. Hea on see, et kõik on ühise "katuse" all ja viimases võistluste-eelses laagris saavad kõik koondislased ja kandidaadid kvaliteetselt koos treenida. Lisaks sellele oleme me keskmäestikus ja võistleme ka samal kõrgusel ehk saame parema pildi, kes suudab sellise kõrgusega kohaneda ja hästi võistelda,” ütles Teppan, rõhutades, et ka olümpiamängudel sõidetakse 1700 meetri kõrgusel.

“Kõik koos on super mõnus. Tekib kohe kodusem tunne, sest kogu aeg on tuttavad näod ümber. Kahju ainult, et samu trenne ei saa alati teha, sest kõigil on erinevad plaanid seoses sellega, kus keegi võistelda plaanib,” lisas Himma.

Sel nädalavahetusel on Kilp, Himma, Alev, Kõrge ning Kaidy ja Keidy Kaasiku stardis Davosi MK-etapil, pärast mida suundutakse tagasi Livigno laagrisse ja nädal hiljem ollakse kõrgete eesmärkidega stardis Dresdeni MK-etapil.

“Pärast Davosi maailmakarikaetappi jätkame veel 4 päeva laagrit, mille käigus küll mingeid suuri koormusi enam peale panna ei saa. Pigem toimub taastumine Davosist ja häälestumine Dresdeni MK-etapiks,” ütles Teppan.