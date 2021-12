OTSEPILT | Kas Eesti saalihokikoondis teeb imet ja murrab MM-il poolfinaali?

Šveits on Soome ja Rootsi kõrval üks MM-i soosikutest. Viimasel kahel MM-il tuldi pronksile, kokku on Šveits teeninud seitse kolmandat ja ühe teise koha. Eesti laeks on siiani olnud veerandfinaal, kuhu tänavu jõuti juba viiendat korda, poolfinaali pole meil siiani asja olnud.