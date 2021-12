Arno Pijpers: Eesti klubid ei istu rahapaja otsas, ainult oma mängijaid arendades ongi võimalik Euroopas kuhugi jõuda

"Kõige tähtsam oli töö treeneritega. Nad mõistsid, et Euroopas edu saavutamiseks on vaja meeskonda tuua rohkem kogemusi. Just kogemused seda meeskonda mõne aasta tagusest meeskonnast eristavadki. Vanemate mängijate kohalolekul on noormängijate arendamises oluline roll. Keerulistemates mängudes viivad just nende kogemused meeskonna paremate tulemusteni. Minu seal viibimise ajal tegime me mõned head rahvusvahelised esitused, kuid ei suutnud seda just lõpuhetkedel heaks tulemuseks vormida, mis tulenes just mängijate ja treeneritiimi vähestest kogemustest."

"Kõige tähtsam oli töö treeneritega. Nad mõistsid, et Euroopas edu saavutamiseks on vaja meeskonda tuua rohkem kogemusi. Just kogemused seda meeskonda mõne aasta tagusest meeskonnast eristavadki. Vanemate mängijate kohalolekul on noormängijate arendamises oluline roll. Keerulistemates mängudes viivad just nende kogemused meeskonna paremate tulemusteni. Minu seal viibimise ajal tegime me mõned head rahvusvahelised esitused, kuid ei suutnud seda just lõpuhetkedel heaks tulemuseks vormida, mis tulenes just mängijate ja treeneritiimi vähestest kogemustest."

"Kui sellest aastast õppust võtta, siis on see tugev vundament järgmisteks hooaegadeks. Kuid ma arvan, et ei ole realistlik eeldada, et Flora kordab sellist edu igal aastal. See eeldab, et sul on igal aastal sama tugev valik mängijaid. Eesti klubidest lahkuvad aeg-ajalt mängijad välismaale ning sa pead hakkama uutele meestele kogemust andma ning see kõik mõjutab paratamatult tulemusi. Aga see hooaeg on hea samm tulevikuks, et aasta-aastalt teatud taset säilitada," rääkis Pijpers.

Pijpers ütles, et võttis alles eile vastu ühe Hollandi ajakirjaniku telefonikõne, kes päris talt aru, kuidas on Flora nii kaugele jõudnud meeskonda vaid Eesti mängijatega komplekteerides.

"See on kompliment klubi arendustööle. Ütlesin talle, et see on klubi pikkade aastate arendustöö vili. See näitab, et kui sa oled kannatlik, arendad oma organisatsiooni, jääd oma idee ja plaanide juurde, siis on võimalik pikas perspektiivis selliseid tulemusi saavutada. On ka variant, et sa ostad suure raha eest välismaalt mängijaid kokku, aga reaalsus on see, et Eesti jalgpalliklubid ei istu niisuguse rahapaja otsas. Seega pead sa arendama oma mängijaid. Ning just nii Flora talitanud ongi. Nad jäid oma plaani juurde ning ühel hetkel olidki mängijad nii kogenud, et sellisele tasemele jõudmine on võimalikuks osutunud," osutas Pijpers.

Küsimusele, kui tõenäoliseks peab Pijpers stsenaariumi, kus Flora alistab täna õhtul Genti ning Küprose klubi Famagusta Anorthosis samal ajal Belgradi Partizani - ainult nii pääseks Flora alagrupist edasi play-off'i -, vastas Pijpers: "Ma usun, et Flora võib Belgias üllatuse vormistada. Seda ma usun tõesti. Aga et mõlemad tulemused nii lähevad, see oleks juba väga suur üllatus ja seda on raske loota. Nende endi kätes on teha Belgias väga hea tulemus, aga nad ei saa mõjutada teise mängu tulemust."