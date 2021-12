Eesti laskesuusatamine sai uue suursponsori tulekuga tõhusa rahasüsti

„Oleme LHV-s Eesti spordi fännid ja seetõttu on meil suur rõõm alustada koostööd Eesti Laskesuusatamise Föderatsiooniga. Eesti pangana hoolime Eesti spordist ja kultuurist ning tahame aidata kaasa Eesti tuntuse kasvule maailmas. Laskesuusatamise toetamine on selleks suurepärane viis, sest spordialana paelub see paljusid, meil on tugevad Eesti sportlased ja kevadel esmakordselt Eestis ka laskesuusatamise MK-etapp,“ ütles LHV Panga juhatuse esimees Kadri Kiisel.