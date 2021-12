Neli endist karikavõitjat lähevad veel üht trofeed püüdma

"Mängime kodusaalis ning Janar Mägi ja kogu klubi on teinud väga kõvasti tööd, et karikavõistluste finaalturniirist kujuneks võimas sündmus. Ootame rohkearvulist publikut saali ja ka arvutiekraanide äärde, sest teeme korralikud ülekanded stuudiote ja kõige muuga," teatas karikakaitsja peatreener.

"Pole kerge ülesanne välja ronida eelmisel nädalavahetusel tekkinud pettumusest eurosarjakaotuse üle. Positiivne on kindlasti, et saime rivvi tagasi kapten Kristjan Muuga, kes toob platsile kogemust ja kindlust," sõnas Musting, kellele meeskond kindlasti soovib poolfinaalis ka sünnipäevakingituse teha.

"Karikavõistlustel ei maksa ajalugu midagi, lisaks mängib Kehra kodus. Kindlasti tuleb vastane oma ootustega ja neil pole õlgadel ka soosikukoormat. Kehral on tekkinud tugevad noored liidrid, nagu David Mamporia ja seega pole meil midagi lihtsat oodata," on Serviti peatreener Kalmer Musting raskeks võitluseks valmis.

"Oleme ainus tiim nelikust, kel nädala sees mäng oli. Sel oli positiivne mõju, sest muidu läinuks me finaalturniirile vastu päris pika mängupausi pealt. Saime veel värsket infot, milliste kitsaskohtade kallal peame tööd tegema," hindas Viljandi peatreener Marko Koks.

"Eesmärgid on kõige kõrgemad, aga küllap sihivad kõik neli meeskonda karikavõitu. Jalgratast paari päevaga ei leiuta, tuleb leida hea enesetunne ja keskenduda oma tegemistele. Finaalmängud toovad alati erilise emotsiooni ning edu saavutab meeskond, kel on parem päev ja võib-olla ka rohkem õnne," arvas 2014. aasta karikavõitja juhendaja.

Kolm aastat tagasi klubiajaloo esimese – ja seni ainsa – trofeena just Eesti karika võitnud HC Tallinna peatreener Bo Østergaard jäi oma meeskonna võimalusi hinnates tagasihoidlikuks. "Peame olema realistid. Oleks suur üllatus, kui finaalis ei mängi Serviti ja Viljandi. Eesti ja Balti liigas on need hetkel kaks parimat tiimi," sõnas kogenud taanlane.

"Samas lähme me andma oma parimat, et nii ei juhtuks. Finaalturniirid on erilised sündmused ning iga mängija peab leidma motivatsiooni. Kui seda pole, siis ehk tuleks mingi muu karjäär valida. Me alles ehitame oma meeskonda, aga plaanime lahingu anda ja võtame vastu kõik, mis tuleb," lisas Østergaard.

Eesti karikavõistluste finaalturniir Kehras:

Reede, 10. detsember (naiste poolfinaalid)

19:00 HC Tabasalu/Audentes – Reval-Sport/Mella

Laupäev, 11. detsember (meeste poolfinaalid ja naiste medalimängud)

12:00 Naiste pronksimäng

14:30 Põlva Serviti – HC Kehra/Horizon Pulp&Paper

16:45 Naiste finaal

19:15 HC Tallinn – Viljandi HC

Pühapäev, 12. detsember (meeste medalimängud)

13:00 Meeste pronksimäng

15:30 Meeste finaal