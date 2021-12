Tänak: jääme Adamoga igavesti sõpradeks. Ma ei unusta kunagi, mida ta mulle Monza ralli eel vastas

Hyundai teatas teisipäeval, et Adamo lahkub isiklikel põhjustel tiimijuhi kohalt. Itaallane andis eile sotsiaalmeedias vihje, et tema uus töökoht on ilmselt veelgi vastutusrikkam kui Hyundai rallitiimi bossiks olemine. Kuhu Adamo täpselt siirdub, pole veel teada.

"Andrea tegi oma tööd alati muljetavaldavalt. Ta võttis meie pinged enda kanda ja ta suutis avalikkusele alati näidata, et kõik on kontrolli all. Ta tegi suurepärast tööd isegi siis, kui talle lendas palju s***a kaela," rääkis Tänak DirtFishi ralliportaalile.

"Andrea Adamol oli palju iseloomu. Võib-olla isegi rohkem kui tavalisel itaallasel. Ta tõi endaga kaasa alati palju emotsiooni ja jään temast puudust tundma. Võib-olla tekib tal nüüd Jennifer Anistoniga hea šanss. Andrea rääkis kogu aeg temast ja äkki on (Aniston) teda televiisorist näinud ja tähele pannud, kui palju emotsiooni Andreal on," naljatles Tänak.

Adamo tööülesandeid täidab ajutiselt Hyundai mootorispordiosakonna president Scott Noh. Tänaku hinnangul on uuel juhil täita suured saapad.

"Andrea nägi kõvasti vaeva ja andis endast võistkonna heaks kõik. Ma ei unusta kunagi, mida ta mulle Monza ralli eel vastas. Ta sai aru, kui väga on mul vaja koos perega olla ja kui tähtis oli mul hooaja viimane ralli vahele jätta. Ta lubas mul seda teha - ma pole kindel, kui paljud inimesed oleksid samamoodi teinud," lausus Tänak.

"Andrea on minu sõber ja see ei muutu. Nagu varemgi, räägime iga päev. Sõprusside ei kao ja mul pole mingit kahtlust, et mida iganes ta järgmisena ka ei teeks, annab ta endast 110 protsenti," lisas ta.