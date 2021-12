Kontaveiti treener tõmbas eufooriat maha: tuleb aru saada, et Aneti hooaja lõpu tulemused olid anomaalia

"Kõige tähtsama asjana tuleb aru saada, et aasta lõpus tehtud tulemused olid anomaalia. See ei tähenda, et ta mängis kehvasti. Ta sattus lihtsalt hoogu. Anett kogus tänu võitudele enesekindlust ja lõpetas tähtsate pallivahetuste ajal muretsemise," rääkis Tursunov.

"Vaimselt on lihtsam mängida, kui oled kolm turniiri järjest võitnud, mitte saanud viis kaotust. Kui enesekindlus kaob, tuleb näidata sisu. Paljudel mängijatel on sellega probleeme. Nad hakkavad muutma treeninguid, vahetavad abilised välja. Nad kaotavad võime tõusude ja mõõnadega kohaneda. Ja alati tekib soov vastustust enda õlgadelt kellelegi teisele lükata," lisas ta.

Tursunov ütles, et kui tennisistil kaob järg käest ära, on endisele tasemele jõudmine hoopis raskem.

"Teist korda tippu rühkimine on väga keeruline, sest pole enam jõudu sama palju vaeva näha. Sloane Stephens on hea näide: ta tõusis tippu, kukkus sealt ja leidis, et tal polegi vaja sinna enam naasta. Nagu Floyd Mayweather kunagi ütles – siidist öösärki kandes on raske kell kuus üles tõusta (tegelikult kuulub tsitaat teisele USA poksijale Marvin Haglerile – A.K.)."