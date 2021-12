Tartu uus peatreener korvpallureid ei hellita: kui täna ei võida, siis tuleb homme rohkem trenni teha

Novembris Toomas Kandimaalt Tartu peatreeneri ameti üle võtnud lätlane Nikolajs Mazurs ütles pärast kohtumist pressiteate vahendusel, et mängijatel on vaja veel kõvasti tööd teha.

Võime küll rääkida mänguolukordadest – mõlemad meeskonnal oli nii õnnestumisi kui eksimusi, aga lõppkokkuvõttes ei olnud õnn täna meie poolel. Kui täna ei võida, siis tuleb homme rohkem trenni teha. Kindlasti on sellised mängud meestele väga korralik õppetund, aga selge on see, et peame suutma mängud lõpuni mängida ja võidupunkte kirja saada,“ lisas ta.