OlyBet sõlmis mitme-aastase koostööleppe Luka Modrićiga

„OlyBet on ambitsioonikas bränd Euroopas. Mulle meeldib töötada koos organisatsioonide ja brändidega, millel on kõrged eesmärgid ning püüdlevad oma alal tippu nagu ma ise,” selgitas profijalgpallur Luka Modrić.

“OlyBet on asutatud Euroopa ühes väikseimas riigis, Eestis, kuid suurte ambitsioonide ja võitlusvaimuga,” rääkis Olympic Entertainment Group ja OlyBet Group esimees ja tegevjuht Corey Plummer. “Luka esindab paljusid meie brändi väärtuseid ning OlyBeti sünnilool on sarnane taust. Luka kirg tulemuse saavutamise ja spordi vastu on tähelepanuväärne, ta on läbi löönud väga tugevas konkurentsis. Usun, et see on väärt kombinatsioon meie brändiga.”

Plummer lisas, et OlyBet on pikaajaline turuliider Balti riikides ning viimastel aastatel on ettevõte kasvanud uutele turgudele Euroopas laiemalt. Välja on töötatud uued digitaalsed platvormid, mis annavad võimaluse kokku viia fännid ja sportlased.

"OlyBet on rahvusvahelisel tasandil partner NBA, NHL-i ja Itaalia kõrgliiga jalgpalliklubiga Fiorentina ning sponsoriks kohalikele olümpiakomiteedele riikides, kus tegustetakse,” sõnas Plummer.

Plummer lisas, et OlyBet ja OlyBet TV pakuvad spordisõpradele võimaluse olla kaasatud lemmikspordialaga, samuti ühendada sportliku meelelahutuse ja uudised läbi OlyBeti teleülekannete. Fännidel Euroopa riikides, kus OlyBet tegusteb, on võimalus osa saada OlyBeti spordiportaali ennustuskeskkonnast. OlyBet Club pakub püsiklientidele võimalust osaleda suurtel spordiüritustel, kohtuda ja kaasa elada sportlastele kodustaadionitel ning palju muud.