Vastamisi LaLiga tabeli liider Real Madrid ning äsja teiselt kohalt kukkunud Atlético

Mõlemad tiimid on tänavusel La Liga hooaja algul näidanud tugevat vormi. Real Madrid on kogunud neljateistkümne mängu peale kaksteist võitu ning viiki jäänud kolmel korral. Rivaal Atlético on skoorinud kaheksa võitu ja jäänud viis korda viiki.

Liiga mugavalt ei saa kumbki klubi end olemasoleval kohal tunda. Atlético kandadele on astumas Real Sociedad. Real Madridi esikohale on tormakalt lähenemas Sevilla.

Real Madrid suutis viimati toimunud võtmemängus Sevilla alistada, millega kindlustas tabeli hetke liidripositsiooni. Viimastel minutitel löödud imevärava skooris noor Brasiilia jalgpallur Vini Jr ning klubi esimese värava autoriks oli vanameister Karim Benzema. Mängu esimese värava lõi aga Sevilla ründaja Rafa Mir. Pärast rasket mängu Sevilla vastu seisis Real Madrid silmitsi Athletic Club’iga. Platsil oli pall enamjaolt Real Madridi käes, kuid see ei tähenda, et mäng olnuks ühepoolne. Vastupidi, mõlemad tiimid tegid hulga lööke üksteise värava suunas. Ent mängu otsustas Karim Benzema 40’ndal minutil Madridi kasuks, seisuga 1 – 0. Järgmine katsumus liigas oli Real Madridi jaoks Real Sociedad, kelle nad alistasid enesekindlalt 2 – 0. Väravad lõid Vini Jr. ja Luka Jović. Enne mängu Sevilla vastu oli Real Madridil kolm järjestikkust võitu. Üks, väga kindel, 4 – 1 võit mängust Granada vastu ja varasemalt kaks, tulemusega 2-1 vastasseisu Elche ja Rayo Vallencanoga. Real Madridi kohtumine Osasunaga lõppes viigiga 0 – 0.

Atléticol on viimasel ajal vähem võite ette näidata. Mäng Valencia vastu demonstreeris Atlético mänguvigu kaitses, mille tõttu ka kohtumine lõppes viigiga, mitte 3 – 1 võiduga triibusärkide kasuks. Mäng algas Atlético kasuks, kui Luis Suárez lõi värava, viies Atlético 1 – 0 juhtima. Ent Valencia peatreeneri poolt tehtud mängija vahetus 85-ndal minutil muutis mängusaatuse igaveseks. Välja võeti Costa ja sisse toodi Hugo Duro, kes lõi lisaajal kaks väravat ning tulemuseks sai 3 – 3 viik. Ka hiljutine kohtumine Mallorca vastu näitas, et Atlético mängurattal on kruvid lahti. Mäng ise oli tasavägine ning Mallorca üllatas Hispaania liiga fänne oma ilusa mänguga. Mängu läks juhtima alguses Atlético, kui 68’ndal minutil lõi Cunha värava. Mängu viigistas Mallorca mängija Russo ning punkti pani lisaminutitel Takefusa Kubo. Enne mängu Valenciaga on Atlético kolmest mängust kaks lõpetanud viigiga. Kuid ühel korral, Real Betise vastu, lõppes mäng siiski ilmselge võiduga 3-0.