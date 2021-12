La Liga tabeli liidrid vastamisi: Real Madrid vs. Atlético

Mõlemad tiimid on tänavusel La Liga hooajal näidanud tugevat vormi ja neljateistkümne mängu peale kogunud vaid ühe kaotuse. Real Madrid on olnud hooaja alguses edukam, kogudes neljateistkümne mängu peale kümme võitu ja jäänud viiki kolmel korral. Rivaal Atlético on skoorinud kaheksa võitu ja jäänud viis korda viiki.