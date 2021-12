Jalgpallis toimunud väärkäitumise avalikustajad Mia Belle Trisna ja FC Elva treener said tunnustuse

„Suur avalikkuse huvi näitab, et meie ühiskondlikku ja isiklikku õiglustunnet on need lood tugevalt riivanud. Meie kui läbipaistva ja avatud ühiskonna eest seisvale ühingule on see oluline, sest väärkäitumine, nii ebaeetiline kui illegaalne, tuleb kiiremas korras lõpetada. Paraku on seda keeruline teha, kui normaalsus on vaikivad suud ja ringkaitse. Suurem avatus aitab taolisi juhtumeid tulevikus loodetavasti ka ennetada,“ kommenteeris Evestus.