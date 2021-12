FOTOD | Viljandi jätkab pärast Raasiku/Mistra alistamist Balti liigas liidrina

30-aastane venelane – kelle vanem vend Dmitri on idanaabrite rahvuskoondislane – on teinud karjääri tugevates klubides ning veetnud ühe hooaja ka Sten Toomla ja Ardo Puna tiimikaaslasena Helsingi IFK-s. Mullu viskas Žitnikov Rostovi meeskonna eest Venemaa kõrgliigas 69 väravat.

Teisel pooltunnil tõestasid mõlemad tiimid, et oskavad hästi kaitses mängida. Viskele saamisega oldi raskustes, aga Viljandi rebis siiski vahe kuuele väravale. 35. minutil tegi Ott Varik karistusviskest 17:11. Mulgid said esimese kümne minuti jooksul kolm kaheminutilist karistust ja see hakkas mõju avaldama.